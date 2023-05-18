На «Ночи музеев» цифровой художник из Челябинска покажет «Парадоксы форм»

За пластичный стиль Эдурада Фадюшина уже назвали челябинским Сальвадором Дали Фото: Предоставлено "Комсомолке"

19 мая в челябинском парке «Россия – Моя история» начнет работу мультимедийная выставка «Парадоксы форм». Она пройдет в рамках Всероссийской акции «Ночь Музеев - 2023».

Автор – челябинский художник Эдуард Фадюшин работает в современном направлении компьютерной графики. В процессе создания своих картин он переосмысляет фотографии, сделанные во время путешествий по миру. Благодаря компьютерным технологиям, люди, здания и предметы принимают пластичную форму, изменяясь до неузнаваемости.

– Эдуард Фадюшин объединил в своем творчестве графику и фотографию, цифровое искусство и традиции сюрреализма. Виртуальное искусство становится тем пространством свободы, где для художника нет ограничений в выражении своего творческого «Я» и где, в соответствии с теорией «длинного хвоста» каждый творец найдет свою нишу и своего ценителя, – отметила кандидат культурологии София Блинова.

За необычный стиль многие называют Эдуарда «челябинским Сальвадором Дали». На мультимедийной выставке «Парадоксы форм» художник покажет не только работы, но и кадры, которые легли в их основу.

Выставка выставка «Парадоксы форм» будет работать до 23 мая. Парк «Россия – Моя история» находится на улице Труда, 183 (вход со стороны ресторана «Максимилианс»). Выставка проходит бесплатно, вход свободный.

Афиша: парк "Россия - Моя история"

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