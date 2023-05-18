В Челябинской области крупный пожар подобрался к поселку

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области произошел крупный природный пожар вбили поселка Вязовая Усть-Катавского городского округа. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Они приняли решение об усилении межведомственной группировки, чтобы потушить возгорание.

— На защиту населенного пункта встали 5 единиц техники от подразделений главного управления МЧС России по Челябинской области и противопожарной службы. К месту возгорания также направлены дополнительные автоцистерны и два пожарных поезда от станций Бердяуш и Кропачево, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Тушению пожара препятствует сильный ветер и гористый рельеф местности. Сотрудники МЧС собираются провести опашку территории, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.

Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Усть-Катава организовала проверку по факту пожара. В поселок Вязовая для координации работы правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор города Денис Семенов.

— В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Накануне загорелся частный жилой дом в селе Анненском Карталинского района. Пламя уничтожило кровлю и пристрой к зданию, а также повредило стены. На месте пепелища обнаружили тело 50-летней женщины.

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