В Челябинской области после 22 аварий устроят массовые проверки мотоциклистов и самокатчиков

Проверку объявили с 8 по 21 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области полицейские ищут нарушителей среди мотоциклистов, водителей мопедов и мощных электросамокатов. Как предупредили в региональном управлении Госавтоинспекции, проверка будет длиться до 21 мая.

Сотрудники ГИБДД попытаются уменьшить количество аварий с двухколесным транспортом. С начала года в Челябинской области зарегистрировали уже 22 таких ДТП. В них 12 человек получили серьезные травмы, один погиб. В большинстве случаев аварии устроили именно мотоциклисты.

— В 16 происшествиях водители признаны виновными, в пяти не имели специального права управления такой техникой, в двух управляли в состоянии опьянения, — уточнили в ГИБДД.

Напомним, несколько дней назад подросток на мопеде насмерть разбился о стену дома в Челябинской области. Ранее в Челябинске мотоцикл врезался в выезжавшую с парковки ТК «Кольцо» легковую машину.

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