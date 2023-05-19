В Челябинске на улице Индивидуальной высадили 196 сосен

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске посадили 196 сосен. Молодые деревца появились на участке улицы Индивидуальной между Свердловским проспектом и улицей Березовой.

— Все деревья находятся на гарантии, контрактом предусмотрены уходные работы, — сообщили в мэрии.

Если какие-то из сосен не отрастут, подрядчик обязан будет их заменить.

Ранее еще 27 сосен посадили на улице Дарвина в Челябинске, а вдоль Комсомольского проспекта в высадили 90 мелколистных лип.

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