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НовостиОбщество19 мая 2023 11:12

В Челябинске на улице Индивидуальной высадили 196 сосен

Подрядчика обязали ухаживать за деревьями, чтобы они прижились
Елена КОЛЧИНА
Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске посадили 196 сосен. Молодые деревца появились на участке улицы Индивидуальной между Свердловским проспектом и улицей Березовой.

— Все деревья находятся на гарантии, контрактом предусмотрены уходные работы, — сообщили в мэрии.

Если какие-то из сосен не отрастут, подрядчик обязан будет их заменить.

Ранее еще 27 сосен посадили на улице Дарвина в Челябинске, а вдоль Комсомольского проспекта в высадили 90 мелколистных лип.

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