Выла несколько дней: в Челябинске полицейский помог вызволить забытую в квартире собаку

Оставшийся в одиночестве пес напоминал о себе воем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске спасли собаку, которая осталась одна в запертой квартире на несколько дней.

Первыми встревожились соседи. Они заметили, что тяжелобольной хозяин пса уже несколько дней не выходит из дома, а его питомец все время воет. Челябинцы обратились в полицию.

Участковый уполномоченный Антон Русаков расспросил жильцов дома и узнал телефон родственников пропавшего мужчины. Выяснилось, что здоровье хозяина квартиры резко ухудшилось, несколько дней назад его госпитализировали. Об оставшейся дома собаке с тех пор никто не вспоминал, кроме соседей, которым не давал покоя жалобный вой.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, родственники заболевшего челябинца после разговора с участковым приехали, открыли дверь в квартиру и забрали изголодавшуюся собаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обгорели лапы, мордочки и усы: волонтеры борются за жизни котиков из сгоревших курганских сел

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru