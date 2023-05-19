Обгорели лапы, мордочки и усы: волонтеры борются за жизни котиков из сгоревших курганских сел

Карельку отдали волонтерам хозяева, побоявшись не справиться. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Больше недели в Кургане бушевала опасная стихия. Два поселка выгорели дотла, погибли люди, кто-то остался без крыши над головой, а кто-то потерял любимого четвероногого друга – кота или кошечку. Обгоревших, голодных и напуганных животных по выгоревшим селам собирают волонтеры. Местные приюты и стационары не справляются. Поэтому к спасению бедняжек подключился соседний регион. Челябинский приют для кошек «Лис» принял уже пятерых пушистых погорельцев и помог еще нескольким животным найти временный дом.

Забрали с пожарищ 5 обгоревших котиков

Челябинский приют «Лис» позиционирует себя как дом помощи животным, оставленным в садах. Но его деятельность давно уже вышла за эти рамки. После страшных пожаров в Курганской области оттуда привезли и оставили у себя пять котиков. Владелица «Лиса» Олеся Золотухина сама обрабатывает лапки, возит к врачам и ласково гладит пострадавших в огне животных.

Олеся с одним из своих котиков. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Обожженных, голодных и напуганных кошек с пепелищ родных домов забирают волонтеры из Шадринска. Девушки на такси выезжают в селе Юлдус и Плоское и вылавливают бедняжек. У этих волонтеров Олеся и забрала кошечек.

– Нас попросили принять их к себе. Мы приют и наша цель – помочь тем, кто в этом нуждается. Да и пожары – это страшная беда. Поэтому даже сомнений никаких не было, сразу же среагировали. Благодаря неравнодушным людям нашли машину и рванули туда. У меня было несколько мест в приюте, поэтому недавно еще двух забрали. По итогу пять животных оказались у нас. Четверо сейчас восстанавливаются, один погиб, – рассказала КП-Челябинск владелица дома помощи животным Олеся Золотухина.

У каждого из спасенных котиков своя история. Рассказываем, как они попали в приют и как проходит лечение.

Карелька

Красавица Карелька выглядит менее пострадавшей, чем остальные котики. Страдает из-за оплавленных усов и обожженных лапок. Каждый день их нужно обрабатывать и перевязывать.

Карелька жила в любящей семье. Но из-за пожара хозяева остались без дома. А кошка сейчас требует много сил и средств. Поэтому они сами привезли ее волонтеру Елене Чащиной.

– Ей стало плохо, хозяева не справлялись. Но оказалось, что у нее не очень серьезные ожоги, она самая здоровая у нас, – добавляет Олеся.

Карелька пострадала меньше остальных. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Юлдус

А вот котика Юлдуса подобрали на пепелище и назвали в честь села, в котором его и нашли. Он сильно пострадал, поэтому и лечение переносит тяжелее. Плачет, но терпит, пока обрабатывают ожоги.

– Обгорели лапы, пузо и мордочка. Он сейчас уже в стабильном состоянии, но мы еще все равно еще боремся за него. Ожоги – такое дело, мало ли что. И самое главное – не допустить заражения крови, – отмечает владелица «Лиса».

Юлдус сначала даже не открывал глаза. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Степан

Еще один домашний котик, Степан, к сожалению, погиб. Из-за страшного запаха гнили его сразу увезли на стационар в клинику. Но и там не смогли помочь бедняжке.

– Позвонили из клиники и сказали, что Степашке резко стало плохо: упала температура, пожелтел. Весь день ему пытались поднять температуру, но все тщетно. Наш боец Степан не справился. Пожары не случайны, но, к сожалению, никто не думает о тех, кто может из-за них пострадать и даже погибнуть. Безумно жаль мальчишку, он так стойко все терпел, – написала Олеся на следующий день после гибели Степана.

К сожалению, Степан погиб. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Багира

Багира – тоже домашняя кошечка. Дом ее семьи сгорел, люди жили вместе с ней в теплице. Хозяева поняли, что сами с лечением четвероногого члена семьи не справятся.

– У нее уши изнутри гниют, они будут отпадать. Сгорели все лапы и мордочка, – с болью говорит Олеся.

Багира - очень ласковая кошка. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Надежда

Кошечку Надежду привезли из села Плоское. Она в тяжелом состоянии. Сначала даже не ела и сторонилась людей.

– У нее мордочка сильно обгоревшая, лапы внутри в мясо и пузо тоже пострадало. Обезболиваем и накладываем повязки, – рассказала Олеся Золотухина.

Владелица приюта отмечает, что Надежда вышла к волонтерам из завалов сгоревшего дома. Там она пряталась от людей и, возможно, все это время даже толком не ела. Сейчас она медленно, но все же приходит в себя.

У Надежды очень грозный взгляд. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Котикам нужна помощь

Все кошечки сдали анализы. Тест на лейкоз оказался положительным, у некоторых подтвердился еще и иммунодефицит, проблемы с печенью, воспалительный процесс в крови. Поэтому нужны лекарства не только от ожогов. Котики и владелица приюта нуждаются в помощи. Перед поездками проводят сборы: кто-то переводит 100 рублей, а кто-то 10 тысяч. Так и собирают на доставку в Челябинск, лечение и элементарные пеленки.

– Помощь нужна любая: бинты, лекарства, обезболивающие средства и пеленки. Они у нас самые ходовые – на них обрабатываем, на них они спят, ни о каких лотках еще нет и речи. Поэтому пеленки меняем, как только пописают, чтобы они в моче не сидели, – объясняет Олеся.

На лечение собирают в соцсетях

Очень нужны и водители с машинами. Ведь в селах и на передержках у местных волонтеров еще много обгоревших котиков, которым нужна помощь.

– Каждый день можно ездить в Шадринск за ними. А это достаточно долгая поездка: туда четыре часа, обратно. Недавно у нас парень забрал котиков, повез к нам и попал в аварию вместе с животными. Но он герой – не уезжал на скорой, пока не забрали кис. Это тоже очень страшно, поэтому хочется, чтобы это было не на бегу, а запланировано.

Помочь котикам-погорельцам можно, обратившись в приют «Лис». Пока животные живут там. Олеся рассказала, что будет с ними дальше:

– Я надеюсь, что тех, у кого есть хозяева, они и заберут. У Юлдуса никого нет, поэтому он останется у нас. Если вдруг найдется человек, который не побоится диагноза «лейкоз», возьмет к себе домой и все будет хорошо.

Из Курганской области Олеся привезли еще одного котика – Пепла. Он живет в приюте «Три товарища», хозяин от него отказался.

А в поселке Смолино под Курганом в минувшие выходные произошла трогательная встреча. Хозяева приехали разбирать завали сгоревшего дома и нашли там свою кошку. Красавица ластилась и была рада, что дождалась возвращения своей семьи.

Курганская область страдает от крупных пожаров на протяжении двух недель. Крупное ЧП произошло 27 апреля – в Кетовском районе огонь перекинулся на деревню Логоушка, погибла женщина. Власти ввели режим ЧС, который сняли только 16 мая.

Страшные события продолжились 7 мая. Огонь охватил деревню Юлдус под Шадринском. Там загорелись 20 домов, три человека погибли. А поселок Смолино и вовсе сгорел дотла, уцелел только храм Святого Духа.

10 мая региональные власти сообщили, что угроза населенным пунктам устранена. 16 мая в регионе сняли введенный из-за пожаров режим ЧС.

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