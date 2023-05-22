«Купаться не рекомендуем»: в Челябинске открыли 19 пляжей, хотя вода в озерах очень холодная

Следить за безопасностью на пляжах будут спасатели и полицейские Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске подготовили пляжи к началу купального сезона. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Открыто 19 мест для купания на трех крупных водоемах города — уточнил Александр Астахов. — Из них девять муниципальных пляжей полностью готовы к приему отдыхающих.

На площадках у Шершневского водохранилища, озер Первого и Смолино насыпали свежий песок, установили урны и зонтики, организовали дежурство матросов-спасателей.

Начавшаяся неделя, судя по метеопрогнозу, будет очень жаркой. Несмотря на погоду и готовность пляжей, купаться челябинцам не советуют.

— Вода еще недостаточно прогрелась, температура составляет от 14 до 17 градусов, поэтому мы пока купаться не рекомендуем, — заявил Александр Астахов.

В мэрии тем не менее, понимают, что у многих в сильный зной может возникнуть искушение погрузиться в холодную воду. Из-за этого у водоемов планируют усилить патрули, в особенности следить будут за местами, где купание запрещено.

Мэр Наталья Котова попросила полицейских помочь и проследить за карьерами, куда челябинцы приходят нырять, игнорируя запреты.

Напомним, в минувшие выходные в Челябинской области утонул молодой купальщик. Он прыгнул в реку с высокого моста и не выплыл на поверхность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru