В Челябинске открыли 43 летних кафе

Челябинцы смоут отдохнуть и перекусить на свежем воздухе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске в мае открыли 43 летних кафе. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов. Он добавил, что работа продолжается и кафе, по всей вероятности, станет еще больше.

— Нужно довести информацию до жителей: где у нас будут располагаться летние кафе, — обратилась к подчиненным мэр Наталья Котова. — Понятно, что на Кировке, а в других местах — не все знают. Высокая температура, люди все равно будут ходить, гулять по улицам, вечером отдыхать.

Напомним, жаркими обещают быть последние дни мая. В Челябинске уже открыли для отдыха 19 пляжей. Купаться, правда, горожанам не рекомендуют.

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