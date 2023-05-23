Чтобы не было толкучки: в Челябинской области запустят дополнительную электричку до Троицка

Жителям Троицка предложили не ездить вместе с магнитогорцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между Челябинском и Троицком с 1 июня запустят дополнительный электропоезд. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

— Дополнительные рейсы позволят развести потоки пассажиров из Троицка и Магнитогорска, — пояснили в миндортрансе.

Дело в том, что через Троицк ходит «Ласточка», перевозящая пассажиров между Челябинском и Магнитогорском. С 1 июня магнитогорский аэропорт закроют на ремонт. Жителям города придется ездить в аэропорт Челябинска, в поездах станет больше пассажиров.

Дополнительная электричка будет курсировать ежедневно до 1 октября — к этой дате должна закончиться реконструкция аэропорта.

Из Челябинска поезд станет выезжать в 17:15. Прибытие в Троицк — в 18:44.

Из Троицка в Челябинск электрички поедут в 9:15. На конечную станцию они будут прибывать в 10:45.

За билет потребуется заплатить 375 рублей 10 копеек.

Корректировать расписание других поездов из-за новой электрички не планируют.

На маршрут назначили состав ЭП2Д. В нем есть система климат-контроля и USB-разъемы для подзарядки гаджетов, а головные вагоны приспособлены на пассажиров в инвалидных колясках.

Ранее между Магнитогорском и Челябинском запустили дополнительные автобусы.

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