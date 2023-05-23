В Челябинске наградили добровольцев, которые спасали женщин и детей во время шторма на озере Увильды

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске в торжественной обстановке вручили награды участникам спасательной операции на озере Увильды. Прошлым летом добровольцы не дали утонуть во время шторма 17 отдыхающим: 13 женщинам и четверым маленьким детям.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, спортсмен Альберт Трунов получил ведомственную медаль «За спасение погибающих на водах», а Евгению Гавришу вручили благодарственное письмо от начальника ГУ МЧС Юрия Буренко.

— За активную жизненную позицию и решительные действия, проявленные при спасении людей на озере Увильды, — указано в благодарственном письме.

Напомним, в августе прошлого года 13 женщин решили устроить совместное плавание по озеру Увильды на сапбордах. С собой они взяли четверых маленьких детей. Некоторые из участниц водной прогулки даже не умели плавать.

На озере поднялся шторм. Ветром плавучие доски вместе с пассажирками разметало по акватории. Часть прибило к островам, часть качало на волнах.

Катастрофическое положение заметили другие отдыхающие. Альберт Трунов на плоту поплыл к терпящим бедствие одним из первых. За ним устремились владельцы лодок и катеров.

Спасательная операция длилась около двух часов. В итоге все участники происшествия остались живы.

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