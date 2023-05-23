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НовостиОбщество23 мая 2023 10:52

В Челябинске набережную продлят, дополнят роллердромом и искусственными холмами

Прогулочная зона протянется до улицы Свободы
Елена КОЛЧИНА
Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

Набережную в центре Челябинска решили продлить до улицы Свободы. Об этом сообщила мэр Наталья Котова. Новую территорию включат в состав Сквера искусств.

Вместо пустыря планируют разбить газоны, создать искусственные холмы, проложить мощеные дорожки. Рядом разместят площадку для арт-объектов и роллердром, который зимой станут превращать в каток.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

— Работы планируем завершить до конца летнего сезона, — заявила Наталья Котова.

Напомним, к сентябрю в Челябинске обещают открыть обновленный сквер с башней.

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