В Челябинске набережную продлят, дополнят роллердромом и искусственными холмами

Иллюстрация: администрация Челябинска

Набережную в центре Челябинска решили продлить до улицы Свободы. Об этом сообщила мэр Наталья Котова. Новую территорию включат в состав Сквера искусств.

Вместо пустыря планируют разбить газоны, создать искусственные холмы, проложить мощеные дорожки. Рядом разместят площадку для арт-объектов и роллердром, который зимой станут превращать в каток.

Иллюстрация: администрация Челябинска

— Работы планируем завершить до конца летнего сезона, — заявила Наталья Котова.

Напомним, к сентябрю в Челябинске обещают открыть обновленный сквер с башней.

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