В Челябинск в 2023 году пришлют 15 больших автобусов

Автобусы приобретут в лизинг Фото: Егор ИВЛЕВ

Парк общественного транспорта в Челябинске пополнят еще 15 автобусов большого класса. Об этом сообщили в пресс-службе «Государственной транспортная лизинговой компании».

Все машины передадут в лизинг — то есть, Челябинск возьмет транспорт в аренду, а впоследствии выкупит.

— Новая техника будет передана лизингополучателю в 2023 году, — уточнили в ГТЛК.

Заранее оговорено, что 15 новых автобусов будут работать на газомоторном топливе.

Ранее региональном министерстве дорожного хозяйства заявили, что Челябинск в 2023 году получит 30 автобусов, а также новые троллейбусы и трамваи.

В конце прошлого года в город доставили 16 автобусов большого класса. Все их решили выставить на маршрут №15.

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