В Челябинск в 2023 году пришлют 15 больших автобусов

Автобусы приобретут в лизинг
Фото: Егор ИВЛЕВ
Парк общественного транспорта в Челябинске пополнят еще 15 автобусов большого класса. Об этом сообщили в пресс-службе «Государственной транспортная лизинговой компании».
Все машины передадут в лизинг — то есть, Челябинск возьмет транспорт в аренду, а впоследствии выкупит.
— Новая техника будет передана лизингополучателю в 2023 году, — уточнили в ГТЛК.
Заранее оговорено, что 15 новых автобусов будут работать на газомоторном топливе.
Ранее региональном министерстве дорожного хозяйства заявили, что Челябинск в 2023 году получит 30 автобусов, а также новые троллейбусы и трамваи.
В конце прошлого года в город доставили 16 автобусов большого класса. Все их решили выставить на маршрут №15.
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