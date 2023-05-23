Новый мэр Миасса зарегистрировался в соцсетях для общения с горожанами

Егор Ковальчук Фото: Василий ВОРОНИН

Новый мэр Миасса Егор Ковальчук завел страницы в соцсетях. Он пообещал делиться информацией о будущих проектах и рассказывать о результатах своей работы.

— Уважаемые жители Миасского городского округа! Приветствую вас на своей странице. Буду рассказывать о своих планах и проектах, делиться результатами работы, — написал в соцсетях мэр.

Аккаунты Егора Ковальчука есть в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Также он завел свой телеграм-канал. Мэр отметил, что будет рад обратной связи.

Напомним, 17 мая Егор Ковальчук был избран главой Миасса. За его кандидатуру проголосовали 25 из 26 городских депутатов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru