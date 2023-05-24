Клещи намного активней, чем в прошлом году: в Челябинской области покусали уже больше 4 тысяч человек

С подозрением на энцефалит госпитализировали 36 южноуральцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От укусов клещей с начала сезона пострадали уже более 4,6 тыс. жителей Челябинской области, в том числе 1,3 тыс. детей. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Данные обобщают с недельной задержкой, самая свежая статистика относится к 19 мая. Вероятнее всего, сейчас пострадавших стало еще больше.

В 2023 году клещи атакуют южноуральцев намного активней, чем в прошлом сезоне. За тот же период 2022 года покусали 2,7 тыс. человек — на 1,9 тыс. меньше, чем сейчас!

Пострадавшие южноуральцы уже сдали на проверку 2,8 тыс. клещей. 15% членистоногих оказались переносчиками боррелиоза, а у 0,7% обнаружили вирус клещевого энцефалита. С подозрением на энцефалит госпитализировали 36 человек.

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