В пробитую грузовиком дыру вставят круглое окно: в Златоусте начали чинить многоэтажку, в которую врезалась фура

Фото: ООО УК "ЗлатСитиСервис"

В Златоусте начали ремонт многоквартирного дома, в который в апреле врезался грузовик. После жуткого ДТП остались проломы в стене, разрушилась плита, на которой в одной из квартир стоял балкон. В подвале трещинами пошли перекрытия и перегородки.

Пробитую грузовиком дыру в фасаде перегородили металлической решеткой и заколотили досками. Как пояснили в управляющей компании «ЗлатСитиСервис», это только первый этап ремонта. Металлические прутья – арматура, а дерево – опалубка, в которую зальют бетон. Когда состав схватится, доски уберут.

— Под полом квартир проложен утеплитель, чтобы жителям не было холодно. В одном из проломов будет вмонтировано круглое подвальное окошко, — сообщили в управляющей компании.

ООО УК "ЗлатСитиСервис"

Ремонт оплачивают за счет жителей. В администрации Златоуста ранее заявили, что расходы по устранению аварии обязана взять на себя не городская казна, а «управляйка». Последняя потом может взыскать деньги с виновника аварии.

— Средства с виновника взыскиваться будут. Но заметим, что УК - не правоохранительные органы, а виновника надо было еще установить. Неизвестно, когда он выплатит средства, возможно придется взыскивать через суд. А это время. Таким образом, летний сезон закончится, жители дома не получат ремонты, которые были запланированы, — прокомментировали в «ЗлатСитиСервис».

Напомним, ночью 14 апреля Scania с полуприцепом ехала под гору, вылетела с дороги, опрокинулась и врезалась в жилой дом №17 по улице Зеленой. Автомобиль загорелся. 36-летний водитель погиб.

Днем фуру с помощью тяжелой техники оттащили от дома. После осмотра здание признали безопасным для проживания, но требующим ремонта. Госжилинспекция потребовала у управляющей компании заделать все повреждения до конца мая.

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