Проект расширения Арт-сквера в Челябинске выставили на публичные слушания

Иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске на публичных слушаниях рассмотрят проект расширения Арт-сквера (он же Сквер искусств). Зону отдыха на набережной Миасса в центре города планируют продлить до улицы Свободы.

Публичные слушания состоятся 1 июня. Постановление о их проведении подписала мэр Наталья Котова.

Как следует из опубликованных городской администрацией документов, благоустроить планируют 0,8 гектара.

План территории, на которой расположится новая зона сквера. Схема из документации, выставленной на слушания

Накануне Наталья Котова рассказала, что на пустыре хотя создать искусственные холмы, проложить дорожки, а еще открыть площадку для катания на роликах. Зимой эту площадку будут превращать в каток.

Закончить благоустройство, по словам мэра, намерены уже в нынешнем году.

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