В Челябинской области прогнозируют жару выше 30 градусов

От сильной жары не спасет даже дуновение ветерка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области 25 мая столбик термометра может подняться выше тридцатиградусной отметки. По прогнозам метеорологов, днем воздух погреется до +26, +31 градуса. Осадков не будет.
В четверг ветер при порывах еще может достигнуть 11 метров в секунду. Но в пятницу 26 мая стихнет и он. А вот дневная жара останется прежней: +26, +31 градус.
В субботу 27 мая погода останется безветренной, сухой и очень знойной.
Ощутить прохладу южноуральцы смогут лишь в три ближайших ночи, когда температура будет опускаться до +8, +13 градусов.
Напомним, в Челябинске открыли 19 пляжей, а также более 40 летних кафе.
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