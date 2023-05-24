В Челябинской области прогнозируют жару выше 30 градусов

От сильной жары не спасет даже дуновение ветерка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 25 мая столбик термометра может подняться выше тридцатиградусной отметки. По прогнозам метеорологов, днем воздух погреется до +26, +31 градуса. Осадков не будет.

В четверг ветер при порывах еще может достигнуть 11 метров в секунду. Но в пятницу 26 мая стихнет и он. А вот дневная жара останется прежней: +26, +31 градус.

В субботу 27 мая погода останется безветренной, сухой и очень знойной.

Ощутить прохладу южноуральцы смогут лишь в три ближайших ночи, когда температура будет опускаться до +8, +13 градусов.

Напомним, в Челябинске открыли 19 пляжей, а также более 40 летних кафе.

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