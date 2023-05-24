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НовостиОбщество24 мая 2023 11:16

В Челябинской области прогнозируют жару выше 30 градусов

Зной продержится минимум три дня
Елена КОЛЧИНА
От сильной жары не спасет даже дуновение ветерка

От сильной жары не спасет даже дуновение ветерка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 25 мая столбик термометра может подняться выше тридцатиградусной отметки. По прогнозам метеорологов, днем воздух погреется до +26, +31 градуса. Осадков не будет.

В четверг ветер при порывах еще может достигнуть 11 метров в секунду. Но в пятницу 26 мая стихнет и он. А вот дневная жара останется прежней: +26, +31 градус.

В субботу 27 мая погода останется безветренной, сухой и очень знойной.

Ощутить прохладу южноуральцы смогут лишь в три ближайших ночи, когда температура будет опускаться до +8, +13 градусов.

Напомним, в Челябинске открыли 19 пляжей, а также более 40 летних кафе.

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