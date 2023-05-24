Челябинский облсуд продлил арест бывшему замдиректору «Городской среды» по делу о взятке

Сергей Любимов. Фото: ЮУрГУ-ТВ

Челябинский областной суд в среду, 24 мая, продлил меру пресечения бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Сергею Любимову. Обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере останется под арестом как минимум на месяц. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Прокурор поддержал ходатайство следователя, срок содержания под стражей продлен до 27 июня, — уточнила представитель ведомства.

Сергея Любимова задержали в июне прошлого года. МКУ «Городская среда», в котором он работал, занималось организацией торговых ярмарок и деятельностью по сносу незаконных киосков. По версии следствия, Сергей Любимов мог получать взятки от владельцев торговых точек, чтобы их павильоны не демонтировали. В уголовном деле обвиняемого фигурирует сумма около трех миллионов рублей.

В тот же период силовики задержали за взятки бывшего главу учреждения Александра Грезева и другого экс-заместителя Вадима Левченко. Их уголовное дело тоже связано со сносом незаконных киосков.

Однако на этом работа силовиков не закончились. В сентябре прошлого года был задержан экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев. Как считает следствие, бывший чиновник получал взятки от предпринимателей, которые владели незаконными ларьками. В обмен на деньги чиновник закрывал глаза на их деятельность.

СПРАВКА

Сергей Любимов в 2009 году возглавил прокуратуру Тракторозаводского района, затем работал в избирательной комиссии. После этого перешел в МКУ «Городская среда». В 2021 году директора Александра Грезева и Сергея Любимова уволили. Поводом стали результаты служебной проверки. С должности сняли также Вадима Левченко, Дмитрия Рябинина и Людмилу Кириллову.

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