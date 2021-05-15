На пешеходной Кировке в Челябинске ограничат скорость движения самокатов

Проехать по Кировке можно будет со скоростью не выше 10 км/час Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске ограничат скорость движения самокатов по пешеходной Кировке. Об этом рассказал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Мы увидели проблему, что на пешеходной Кировке начали гонять на самокатах. Я встречался с сервисом Urent и предложил им программно разработать ограничения скорости при движении по пешеходной улице, — рассказал Александр Егоров.

C технической точки зрения можно ограничить скорость до 10 км/час. Тем временем другой сервис — Woosh ввел запрет на поездки по пешеходной Кировке. В приложении отображается, что там ездить нельзя.

Как отметил молодой чиновник, ранее работавший на посту вице-мэра по городской среде, в прошлом году провели большую подготовительную работу: сделали велопарковки, отремонтировали четыре десятка 40 улиц в центре города, стараясь занижать до 0 сантиметров все сходы с пешеходных переходов и выезды из дворов.

Появление новых участников движения создало немало головной боли как пешеходам, так и автомобилистам. С одной стороны люди не привыкли, с другой — пробелы в законодательстве.

Сейчас готовятся поправки (и вот что думают челябинские депутаты). А пока нововведения не приняли, узнали у экспертов, по каким правилам должны ездить самокаты сейчас и кто заплатит в случае ДТП.

Также мы протестировали аренду самокатов в Челябинске. Спойлер: аж трясет.

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