В Челябинске выбрали трех подрядчиков, которые займутся благоустройством Сада камней

Так будет выглядеть Сад камней после завершения работ. Иллюстрация: предоставлено для КП-Челябинск

Администрация Челябинска определилась с основными подрядчиками, которые займутся благоустройством Сада камней. В общей сложности трем компаниям заплатят порядка 57,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Самым конкурентным получился аукцион по обустройству пешеходных дорожек. На него заявки подали 9 компаний. При начальной цене контракта в 38,6 млн рублей сумма снизилась до 26,8 млн. Победителем аукциона стала фирма «Строймиг».

На второй аукцион по монтажу освещения и видеонаблюдения была подана только одна заявка от фирмы «Апекс» Она получила контракт по максимальной цене в 11,4 млн рублей.

Малыми архитектурными формами в Саду камней займется фирма «Стрела Плюс». Она тоже стала единственным участником аукциона, поэтому контракт с ней заключен по максимальной цене в 19,2 млн рублей.

Однако администрации Челябинска предстоит отыграть еще четвертый и последний контракт. Речь идет об озеленении территории. За работы готовы заплатить 22,8 млн рублей.

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