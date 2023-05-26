Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела с младенцем, которого нашли на мусорке в Челябинске

Родителями ребенка оказались двое бездомных. Фото: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура Центрального района контролирует ход расследования уголовного дела, связанного с младенцем, которого нашли в мусорном баке. По данным ведомства, задержан отец ребенка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Следственный комитет давал информацию о том, что в пакете был найден мальчик. Однако, у прокуратуры на этот счет другие данные.

— В мусорном контейнере, расположенном во дворе дома № 100 по улице Васенко была обнаружена новорожденная девочка, завернутая в пакет, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также известно, что родители ребенка — бездомные. Подробную информацию о них читайте в нашем материале. Что касается младенца, сейчас он находится в реанимации.

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