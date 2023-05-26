В Челябинской области экс-директора завода Роскосмоса лишили звания «Почетный гражданин Миасса»

Андрей Юрчиков ранее был признан виновным в растрате 20,3 млн рублей. Фото: АО "Миасский машиностроительный завод" / Vk.com

Экс-руководитель Миасского машиностроительного завода (ММЗ) Андрей Юрчиков лишился звания почетного гражданина Миасса. К такому решению пришли депутаты горсобрания на сессии 26 мая.

— По причине вступившего в законную силу обвинительного приговора бывший директор Миасского машиностроительного завода Андрей Юрчиков лишен звания почетного гражданина, — сообщает местная газета «Миасский рабочий».

Напомним, экс-главу ММЗ признали виновным в растрате, совершенной в особо крупном размере. Ему назначили пять лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Андрея Юрчикова задержали сотрудники ФСБ в феврале 2020 года. Ему предъявили обвинение в растрате 20,3 млн рублей, которые принадлежали заводу. Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году ММЗ и компания «Техпласт» заключили заведомо фиктивную сделку по агентскому договору. Как раз через эту фирму и переводились деньги.

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