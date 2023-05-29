Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о разрушении памятника в Миассе

Фото: Госкомитет по охране объектов культурного наследования Челябиснкой области

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием «Памятника на братской могиле» в Миассе. Он затребовал у главы СУ СК по Челябинской области доклад о причинах, по которым монумент не ремонтируют.

— В СУ СК России по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка, — сообщили в информационном центре ведомства.

Прокуратура требовала у мэрии Миасса привести памятник в порядок еще в позапрошлом году. Но жители города жалуются, что ситуация с тех пор не улучшилась.

Официальное название монумента на площади Революции в Миассе — «Памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек - жертв колчаковской расправы в городе Миассе». Памятник признан объектом культурного наследия регионального значения.

Первый памятник установили на месте боев красногвардейцев с белогвардейцами и белочехами еще в 1918 году. В 1957 году деревянную конструкцию на братской могиле заменили облицованным мрамором обелиском. Спустя 20 лет провели реконструкцию памятника.

Современное состояние монумента в областном Госкомитете охраны объектов культурного наследия называют крайне неудовлетворительным. Мраморные плиты покрылись трещинами, с постамента отвалилась штукатурка, стилобат изрисован граффити, сквер вокруг в запущенном состоянии.

В начале 2023 года в Госкомитете сообщили, что проект реконструкции монумента готов и получил одобрение государственной экспертизы.

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