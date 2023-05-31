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НовостиОбщество31 мая 2023 5:47

В Челябинской области 50 человек госпитализировали с подозрением на энцефалит после укусов клещей

В Челябинской области от укусов клещей пострадали 6 тысяч человек
Елена КОЛЧИНА
За неделю клещи покусали 1,3 тыс. южноуральцев

За неделю клещи покусали 1,3 тыс. южноуральцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года в Челябинской области 5931 человек обратился за медицинской помощью после укуса клеща. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Самая свежая статистика относится к 26 мая, за прошедшие дни пострадавших, скорее всего, стало еще больше.

— Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 50 больных, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Южноуральцы сдали на проверку 3,3 тыс. клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружили у 0,2% членистоногих, еще 16% оказались переносчиками боррелиоза.

В прошлом году клещи были менее активны. За тот же период от их укусов пострадало на 2,2 тыс. человек меньше, чем сейчас.

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