В Челябинске задержали подозреваемых в поджоге машины на Краснопольском проспекте

Фото: читатель КП

В Челябинске удалось разыскать подозреваемых в ночном поджоге Ford. Машина загорелась 30 мая возле дома на Краснопольском проспекте. 40-летний владелец иномарки обратился в полицию.

— Оперативники установили личности двоих южноуральцев 33-х и 35-ти лет и адрес их места нахождения, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Поджигателей задержали и привезли в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что оба мужчины уже судимы. Официального места работы не оказалось не у одного из них.

В отношении челябинцев возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Напомним, поджог Ford с московскими номерами попал на видео. У машины выгорел моторный отсек прежде, чем ее потушили сотрудники МЧС. Люди при пожаре не пострадали.

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