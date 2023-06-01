Прокуратура устанавливает обстоятельства смерти пассажирки на борту Сочи – Челябинск

Женщина умерла во время полета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти пассажирки на борту Сочи – Челябинск. Трагедия случилась 31 мая, буквально за полчаса до посадки. 45-летней женщине стало плохо, стюардессы пытались оказать ей помощь, но она скончалась. А правильно ли ей оказывали помощь, теперь разбирается прокуратура.

– Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании, – рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Напомним, трагедия случилась на борту авиакомпании «Уральские авиалинии».

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