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НовостиПроисшествия1 июня 2023 5:51

Прокуратура устанавливает обстоятельства смерти пассажирки на борту Сочи – Челябинск

Трагедия случилась буквально за полчаса до посадки
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Женщина умерла во время полета

Женщина умерла во время полета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти пассажирки на борту Сочи – Челябинск. Трагедия случилась 31 мая, буквально за полчаса до посадки. 45-летней женщине стало плохо, стюардессы пытались оказать ей помощь, но она скончалась. А правильно ли ей оказывали помощь, теперь разбирается прокуратура.

– Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании, – рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Напомним, трагедия случилась на борту авиакомпании «Уральские авиалинии».

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