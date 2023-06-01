Магазин в челябинской высотке мог сгореть из-за перепада напряжения в электросети

Магазин после пожара Фото: Егор ИВЛЕВ

Причиной пожара в магазине инструментов на улице Братьев Кашириных в Челябинске мог стать скачок напряжения в электросети. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказала директор заведения.

Пожар произошел в торговой точке на первом этаже 17-этажки ночью 1 июня. По словам женщины, перед этим происходили перебои в подаче электричества.

— Проводка была новая, год ей был, — рассказа директор. — Сотрудники МЧС говорят, что загорелся либо удлинитель, либо сама проводка. В доме, во всем районе были перебои. То есть, электричество включали – выключали, включали – выключали. Потом оно пропало на час. Его включили, и в течение получаса начался пожар.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар, по предварительной версии, начался из-за короткого замыкания в электропроводке. Однако точную причину возгорания еще предстоит установить.

Напомним, из жилого дома во время пожара эвакуировались 50 человек. Спасатели с риском для жизни вытащили из огня газовые баллоны.

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