«С риском для жизни эвакуировали два газовых баллона»: в Челябинске ночью загорелась жилая высотка

На первом этаже здания расположены офисы и магазины. В одном из них закоротило проводку. Фото: google.ru/maps

В Челябинске ночью 1 июня случился пожар в 17-этажном жилом доме. Пламя вспыхнуло на первом этаже здания №85Б по улице Братьев Кашириных. Горел магазин инструментов.

Из помещения валил черный дым. Срочно выбежать на улицу пришлось 50 жильцам. Никто не пострадал.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в поздний час пожар заметили не сразу. Спасателей вызвали в 1:05. К высотке сразу отправили 10 пожарных машин, включая автолестницу, подъемник и автомобиль дымоудаления.

Потушить огонь удалось за 15 минут. В магазине успели выгореть пол, потолок, перегородка и электрическое оборудование на площади в 20 квадратных метров.

— С риском для жизни эвакуировали два газовых баллона, — рассказали в МЧС.

Причиной пожара, по предварительной версии, стало короткое замыкание электропроводки.

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