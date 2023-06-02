Новости, видеозвонки и чаты — южноуральцы стали в 1,5 активнее в мессенджерах

Фото: Shutterstock.com

В мае 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями в Челябинской области увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг популярных мессенджеров составили специалисты МегаФона на основе обезличенных данных по мобильной активности в сети.

По динамике трафика на первом месте с большим отрывом идет Telegram. Жители Южного Урала «прокачали» в нем на 50% больше информации, чем годом ранее. Количество звонков через этот мессенджер также увеличилось на 10%. Учитывая растущую нагрузку, в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить пользователей высоким качеством работы. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений – один из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика.

Второе место в рейтинге у WhatsApp, востребованность которого у южноуральцев выросла на 20%. Замыкает тройку Viber, который и прошлые годы не являлся одним из основных способов связи для жителей региона. Данные показывают, что тренд на снижение популярности сохраняется: объем передачи данных за год уменьшился на четверть.

За этот год жители региона уже прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений количество данных, которого хватило бы, чтобы каждый второй житель Челябинска посмотрел в сети фильм «Вызов» в формате Full HD.

— Мессенджеры стали не только удобным способом для общения людей, но и эффективным рабочим инструментом, источником оперативного получения новостей. Каждый день наши абоненты отправляют друг другу тысячи гигабайт видео, фото, звуковых и текстовых сообщений. Для того чтобы они могли это делать мгновенно, мы продолжаем модернизировать телеком-оборудование и расширять покрытие. Так, для комфортной работы с цифровыми сервисами мы в 1,5 раза увеличили емкость 4G и улучшили скорость интернета более чем для 300 тысяч жителей региона, — комментирует директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.