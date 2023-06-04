Лесной пожар у села в Челябинской области захватил 140 гектаров земли

Пожар очень быстро разросся. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы

В субботу у поселка Бижеляк Аргаяшского района начался пожар, который до сих пор не удается потушить. Из-за сильного ветра и непредсказуемости распространения тления торфяников огонь успех охватить около 140 гектаров.

При помощи тяжелой техники минерализованными полосами с севера, запада и юга опасный участок отсекли. Но даже это не помогло. Ветер забросил огонь на верхушки деревьев. Стихия пыталась пойти дальше, но ее остановили проливкой.

– По состоянию на 4 июня открытых очагов горения нет, но продолжается тление на отдельных участках, – сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Лесной пожар ликвидируют более ста человек и 23 единицы техники. Задействовали личный состав пожарной охраны, сотрудников областного МЧС, поисково-спасательной службы области, главного регионального управления лесами, волонтеров и добровольцев.

Они следят за тем, чтобы пламя не переходило через опашку, проливают тлеющие участки и ликвидируют оставшиеся возгорания.

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