Грозы, ливень, град и сильный ветер: южноуральцев предупредили об изменении погоды

Ожидаются дожди и даже град Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О надвигающейся на Южный Урал непогоде предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе. Сегодня и завтра, 4 и 5 июня, погода резко переменится.

По данным челябинского гидрометеоцентра ожидаются грозы, сильный ливень, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду.

Но стоит учитывать, погода изменится только местами. В некоторый районах сохранится жара.

В Челябинск гроза и ливень заглянули этим вечером. Как это было, можно посмотреть здесь.

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