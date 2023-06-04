Грозы, ливень, град и сильный ветер: южноуральцев предупредили об изменении погоды

Ожидаются дожди и даже град
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
О надвигающейся на Южный Урал непогоде предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе. Сегодня и завтра, 4 и 5 июня, погода резко переменится.
По данным челябинского гидрометеоцентра ожидаются грозы, сильный ливень, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду.
Но стоит учитывать, погода изменится только местами. В некоторый районах сохранится жара.
В Челябинск гроза и ливень заглянули этим вечером. Как это было, можно посмотреть здесь.
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