Аномальная жара сменилась ливнем и грозой в Челябинске

Погода переменилась резко. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Челябинск накрыл долгожданный дождь. Аномальная жара под 40 градусов сменилась свежим ветерком, ливнем и первой летней грозой. Не успели насладиться погодой? Предлагаем посмотреть атмосферные видео и фото.

Дождику радовались даже домашние животные. Фото: Максим Грицук

Непогода налетела внезапно. Солнце скрылось за тучками, и резко полило. На дорогах и тротуарах образовались целые реки, дворники у машин не справляются.

– На улице какой-то ад. Но зато свежо стало! – делятся радостью жители города.

Кого-то стихия застала в дороге Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Те, кто недавно изнывал от жары, в одних футболках и шортах бегут по лужам дальше. После +34 прохлада и дождик только в радость. А какой запах!

На улице Свободы тротуар высох за 10 минут, похоже был очень горячий. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Но стоит отметить, что рады не все. Кому-то непогода настроение все-таки подпортила:

– На проспекте Ленина, возле бизнес-центра Спиридонов, огромная лужа. Все гонят, обливают друг друга, – поделились читатели КП-Челябинск.

На дорогах мгновенно образовались лужи Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Надеемся, дождь дойдет и до области. Ведь там уже несколько дней не могут справиться с несколькими крупными пожарами. Миасс накрыло дымом из-за тлеющих хвойной подстилки и камышей на болотах. А в Аргаяшском районе рядом с поселком горят 140 гектар леса.

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