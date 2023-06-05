В Челябинске три машины столкнулись на оживленном перекрестке

Фото: Интервязь

Тройное ДТП случилось утром 5 июня в Челябинске. Машины столкнулись на пересечении улиц Салавата Юлаева и Братьев Кашириных.

Момент аварии попал на видео. На снятых камерой наружного наблюдения кадрах видно, как останавливается транспортный поток на улице Братьев Кашириных, на перекресток выезжают машины с улицы Салавата Юлаева.

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Но один из автомобилей мчится по Братьев Кашириных с заметно большей скоростью, чем остальные. Он не тормозит перед перекрестком. Гонщик таранит сперва один пересекающий улицу автомобиль, а затем второй. По асфальту рассыпаются запчасти.

К месту происшествия прибыл пожарный автомобиль и сразу две машины скорой помощи.

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В ГИБДД Челябинска сообщили, что информацией о ДТП пока не владеют.

Напомним, двое взрослых и 15-летняя школьница пострадали при столкновении иномарок под Челябинском.

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