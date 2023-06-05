В мэрии Челябинска прокомментировали историю с выселением семьи из 10 человек

Решать квартирный вопрос будут в суде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мэрии Челябинска рассказали свою версию скандальной истории с выселением многодетной семьи Коняевых. Решать конфликт планируют с помощью суда. До вынесения решения чиновники обещают не выгонять людей из квартир.

Три года назад семье удалось переехать из ветхого барака на улице Белорецкой. Там 10 человек ютились в собственной крошечной квартире на площади всего в 16 квадратных метров. Дошло до того, что потолок обрушился на детскую кроватку.

В администрации Челябинска сообщают, что после расселения барака семья временно переехала в две двухкомнатные квартиры из маневрового фонда общей площадью 100 квадратных метров. Теперь же горожанам предложили вместо временного варианта жилья постоянный —квартиру площадью в 31 квадратный метр. Есть альтернатива: 900 тыс. рублей компенсации.

На такую сумму приобрести квартиру весьма проблематично. Перспектива ютиться вдесятером в однушке семью тоже не вдохновила.

Челябинцы попросили не только предоставить им однокомнатную квартиру, но и оставить одну из маневровых двухкомнатных.

— Такой вариант законодательством не предусмотрен. Они отказались рассматривать законные варианты и покидать маневренные квартиры, — рассказали в мэрии. — В настоящий момент администрация вынуждена была обратиться в суд для разрешения конфликтной ситуации. Отметим, что до момента вынесения решения судом, семья продолжит проживать в двух двухкомнатных квартирах маневренного фонда.

Напомним, ранее в ситуацию с выселением семьи вмешался председатель российского следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал у подчиненных организовать проверку.

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