Прокуратура Троицка ищет владельца территории, где женщина едва не утонула в болоте битума

Злополучное болото оградили ленточкой. Фото: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура Троицка проверяет инцидент с женщиной, которая едва не утонула в болоте битума, когда спасала козу. Сейчас ведомство разыскивает собственника территории, где это случилось.

— Органами власти предприняты меры по огораживанию территории разлива, — рассказала старший помощник прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, инцидент случился в Троицке — женщина обнаружила пропажу своей козы. Она пошла искать ее в поле и увидела, что животное погрязло в луже битума. Хозяйка полезла ее спасать, но лишь сама застряла. Супруг женщины забеспокоился, что жены давно нет дома и пошел на ее поиски. Увидев ее в болоте, мужчина обратился к спасателям. Женщину спасли, а вот коза в итоге скончалась.

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