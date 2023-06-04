Женщина по горло увязла в битумном болоте, спасая козу

Та самая коза и ее хозяйка. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

Страшная трагедия едва не произошла в городе Троицке Челябинской области. Местная жительница не раздумывая бросилась в болото полное углеводородной смолы, чтобы спасти свою козу.

В выходной женщина увела скот на выпас в районе поселка Пятилетка. И неожиданно заметила, что пропала ее коза. Животное забрело на территорию пустыря и увязло в болоте. Вмиг белая красавица стала черной, ведь водоем был заполнен битумом!

Болото не кажется глубоким, но это только на первый взгляд.. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

Хозяйка не задумываясь бросилась на помощь любимой козе. Но лишь сама провалилась в густую и липкую жижу. Выбраться оттуда сама не смогла – болото затягивало. Оставалось надеется на чудо.

Муж пострадавшей женщины заметил, что ее долго нет, забеспокоился и пошел на поиски. А когда увидел любимую, обмер от ужаса. Понял, что лучше вызвать спасателей, чем увязнуть вместе с супругой и козой.

Женщина увязла в битумном болоте по горло. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

Когда приехали спасатели, над битумом осталось только лицо женщины. Все остальное уже затянуло в противную жижу. Она едва могла дышать.

– При помощи подручных средств, досок и веревок пострадавшую вытащили из битума и передали бригаде скорой медицинской помощи, – отметили в пресс-службе поисково-спасательную службы Челябинской области.

Та самая коза. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

Бедную, почерневшую козу тоже вытащили и оттащили подальше от болота. Но спасатели предупредили сразу: при таком поражении шансы выжить у животного очень малы.

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