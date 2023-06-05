В Челябинске с управляющей компании хотят взыскать 100 тысяч рублей за травму ребенка на детской площадке

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске родители ребенка, получившего травму на детской площадке, будут судиться с управляющей компанией «ПЖРЭУ Курчатовского района». Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле во дворе дома №32 по улице 2-ой Шагольской. Шестилетний мальчик играл на детской площадке и на него упал металлический столб. Ребенок получил перелом фаланги пальца со смещением.

Родители мальчика обратились в прокуратуру Курчатовского района. Проверка показала, что работники управляющей компании проводили ремонт на детской площадке, но не выполнили всех требований безопасности.

—Во дворе многоквартирного дома проводился ремонт отдельных секций ограждения детской площадки. В ходе работ были сняты поврежденные сетки забора, а опорные столбы остались в грунте, — уточнили в пресс-центе прокуратуры Челябинской области.

Управляющей компании внесли представление о привлечении виновных лиц к ответственности. Также прокурор обратился в суд с требованием возместить компенсацию морального вреда семье ребенка. Сумма исковых требований составляет 100 тысяч рублей.

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