«Не ожидал, что в Челябинске появилась такая крутая лыжная трасса»: президент Союза биатлонистов России с визитом приехал в столицу Южного Урала

Виктор Майгуров (на фото в центре) с воспитанниками челябинской СШОР №5 на лыжном стадионе «Карпов пруд». Фото СШОР №5

Сегодня, 5 июня с рабочим визитом в Челябинск прибыл президент Союза биатлонистов России, Заслуженный мастер спорта Виктор Майгуров. До этого Майгуров побывал на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и осмотрел готовность стадиона к проведению крупных всероссийских соревнований. В Челябинске Виктор Майгуров провел рабочие встречи министром спорта региона Александром Грибом и начальником челябинского горспортуправления Максимом Клещевниковым. После этого президент Союза биатлонистов России заехал на лыжный стадион «Карпов пруд», строительство первой очереди которого завершилось осенью прошлого года.

— Виктор Майгуров пообщался с нашими юными воспитанниками, сказал, что он был приятно удивлен, что в Челябинске строится такой современный лыжный комплекс с приличным перепадом высот, и что трасса стадиона «Карпов пруд» одна из самых широких в России (от 6 до 12 метров, Прим. ред.), - поделился впечатлениями от встречи директор челябинской СШОР №5 по лыжным видам спорта, мастер спорта России Владимир Воронов. — Сейчас проходит оценку проектная экспертиза строительства второй очереди стадиона. Планируется увеличить длину трасс, освещение, добавить число вакс-кабин для команд и подготовки лыж, построить судейский павильон, гараж для спецтехники, установить стелу, посвященную бойцам Уральских лыжных батальонов, которые в годы войны проходили подготовку в этих местах.

Отметим, что сейчас на стадионе уже построенная современная освещенная лыжероллерная трасса длиной более двух километров, стартовый городок, необходимые ограждения, установлены отапливаемые боксы для подготовки инвентаря, приобретена техника для подготовки трасс. В перспективе здесь также планируется построить и биатлонное стрельбище (пока молодые спортсмены тренируются на специальном стрельбище с использованием пневматических винтовок).

Кстати, в конце прошлого года на «Карпов пруд» приехал Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов, который открыл стадион вместе с губернатором Алексеем Текслером.

— В свое время мы вместе с Виктором Майгуровым выступали в одной динамовской команде, которая базировалась в Свердловске, — вспоминает Владимир Воронов. — Вместе с нами в команде были такие известные биатлонисты, Олимпийские чемпины, как Юрий Кашкаров, Сергей Чепиков, Александр Попов, сильные челябинские лыжники – Мастера спорта международного класса Дмитрий Михалев, Александр Мусихин. Виктор Майгуров и сейчас в неплохой спортивной форме. Постоянно тренируется, участвует в ветеранских соревнованиях.

Кстати, с 9 по 12 июня в Челябинске на трассах лыжного комплекса «Карпов пруд» пройдут чемпионат и первенство России по роллер-спорту (по группе дисциплин спидскейтинга – скоростное преодоление трассы).

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