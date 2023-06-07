В Копейске машину выбросило в водоем после лобового столкновения, водитель погиб

В аварии пострадала женщина Фото: Артем КИЛЬКИН

В Копейске Chevrolet Niva после столкновения с иномаркой отлетела в водоем. Авария произошла 6 июня.

67-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Там он врезался в Suzuki. После удара «Ниву» отбросило в сторону, она угодила в водоем. Водитель погиб.

Как рассказали в ГИБДД Копейска, 50-летняя женщина, управлявшая Suzuki, получила травмы. С места ДТП ее увезли в больницу. Ехавший с женщиной пассажир не пострадал.

Погрузившуюся в воду «Ниву» вытащили на берег с помощью крана.

Ранее в Челябинске шесть человек пострадали в ДТП на перекрестке.

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