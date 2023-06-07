В мэрии Челябинска прокомментировали ситуацию с масляными пятнами в реке Миасс

Фото: Челябинск красивый / Vk.com
Маслянистые пятна в реке Миассе возле Ленинградского моста не связаны со смывом топлива с дороги. Об этом заявили в мэрии Челябинска.
— На подходах к мосту выполнены дождеприемные колодцы с перепусками в центральный ливневой коллектор. Попадание дождевых и талых вод и, как следствие, остатков топлива с дороги в реку Миасс исключено, — отметили в городской администрации.
В мэрии также добавили, что они заключили контракт, в рамках которого выполняется модернизации очистных сооружений, а также разрабатывается схема водоотведения и ливневого стока по всему городу. По заявлениям властей, в будущем это повлияет на улучшение экологической обстановки. Все работы планируется завершить в августе 2023 года.
В министерство экологии региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее жители Челябинска обратили внимание, что поверхность реки сильна загрязнена мусором. Кроме того, они заметили маслянистые пятна в воде. После жалоб СК начал доследственную проверку.
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