В мэрии Челябинска прокомментировали ситуацию с масляными пятнами в реке Миасс

Фото: Челябинск красивый / Vk.com

Маслянистые пятна в реке Миассе возле Ленинградского моста не связаны со смывом топлива с дороги. Об этом заявили в мэрии Челябинска.

— На подходах к мосту выполнены дождеприемные колодцы с перепусками в центральный ливневой коллектор. Попадание дождевых и талых вод и, как следствие, остатков топлива с дороги в реку Миасс исключено, — отметили в городской администрации.

В мэрии также добавили, что они заключили контракт, в рамках которого выполняется модернизации очистных сооружений, а также разрабатывается схема водоотведения и ливневого стока по всему городу. По заявлениям властей, в будущем это повлияет на улучшение экологической обстановки. Все работы планируется завершить в августе 2023 года.

В министерство экологии региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее жители Челябинска обратили внимание, что поверхность реки сильна загрязнена мусором. Кроме того, они заметили маслянистые пятна в воде. После жалоб СК начал доследственную проверку.

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