В Челябинске на набережной реки Миасс строят термальный курорт

Термальный курорт возводят между цирком и недостроенным конгресс-холлом Фото: Иван МАКЕЕВ

На набережной реки Миасс в Челябинске появится еще один термальный курорт. Комплекс возведут на улице Береговой, 123 между цирком и недостроенным конгресс-холлом. Как сообщает издание Pchela.news, строительством занимается обувная фирма «Юничел».

— Сейчас идет подготовка фасада здания к запуску на улице Береговой термального курорта. Проектные решения по дизайну фасада находятся в разработке и вскоре будут переданы в администрацию города на согласование, — рассказали изданию в пресс-службе обувной фирмы «Юничел».

Напомним, на прошлой неделе в КРК «Мегаполис» состоялось техническое открытие термального курорта «Лето». Он разместился на трех этажах здания, включая крышу. Журналист КП-Челябинск побывал на открытии новых терм и одним из первых опробовал бассейны.

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