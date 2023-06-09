Семью из Миасса, в которой погибли двое детей, поставили на учет

Из четверых детей в семье погибли двое. Фото: соцсети

Семье из Миасса, в которой за короткое время погибли двое детей, обеспечат индивидуальное сопровождение. Об этом сообщили в министерстве социального развития Челябинской области.

Дома семью будут навещать специалисты, родителей и детей проконсультирует психолог.

— С семьей проводится профилактическая работа, включающая межведомственные мероприятия: выходы в семью специалистов отделения помощи семье и детям, консультации педагогов, психологов, — уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, младший ребенок в многодетной семье утонул в ванне. Ему не исполнилось и двух лет. Вскоре тело 11-летней дочери нашли на железной дороге. Девочка погибла под колесами поезда. Школьница вела блог и успела рассказать в нем, что тяжело переживает смерть брата.

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