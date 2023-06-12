Челябинские полицейские записали праздничный клип ко Дню России

Артисты исполнили песню на ступеньках Исторического музея Южного Урала
Фото: кадр с видео
Сотрудники челябинской полиции записали праздничный клип ко Дню России на патриотическую песню «Большая Россия». Ролик посвятили жителям Южного Урала.
«Ты одна, большая Россия, мы одна — большая семья! В нашем единстве великая сила, нашим единством Отчизна сильна!», — исполняет вокальный коллектив ГУ МВД России по Челябинской области. Автор текста — Александр Жадан, композитор — Игорь Тычин.
— В музыкальной открытке появляются люди в традиционных одеждах разных народов, показаны кадры служебной деятельности полиции, природной красоты Челябинской области и российские монументы воинам-освободителям, — рассказали в пресс-службе полицейского главка.
Ранее южноуральцев с Днем России поздравил губернатор Алексей Текслер. И не один, а с путешественником Федором Конюховым. Видео записали на озере Тургояк.
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