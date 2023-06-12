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НовостиОбщество12 июня 2023 6:52

Челябинские полицейские записали праздничный клип ко Дню России

Патриотическую песню «Большая Россия» исполнил хор регионального ГУ МВД
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Артисты исполнили песню на ступеньках Исторического музея Южного Урала

Артисты исполнили песню на ступеньках Исторического музея Южного Урала

Фото: кадр с видео

Сотрудники челябинской полиции записали праздничный клип ко Дню России на патриотическую песню «Большая Россия». Ролик посвятили жителям Южного Урала.

«Ты одна, большая Россия, мы одна — большая семья! В нашем единстве великая сила, нашим единством Отчизна сильна!», — исполняет вокальный коллектив ГУ МВД России по Челябинской области. Автор текста — Александр Жадан, композитор — Игорь Тычин.

— В музыкальной открытке появляются люди в традиционных одеждах разных народов, показаны кадры служебной деятельности полиции, природной красоты Челябинской области и российские монументы воинам-освободителям, — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Ранее южноуральцев с Днем России поздравил губернатор Алексей Текслер. И не один, а с путешественником Федором Конюховым. Видео записали на озере Тургояк.

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