Челябинские полицейские записали праздничный клип ко Дню России

Артисты исполнили песню на ступеньках Исторического музея Южного Урала Фото: кадр с видео

Сотрудники челябинской полиции записали праздничный клип ко Дню России на патриотическую песню «Большая Россия». Ролик посвятили жителям Южного Урала.

«Ты одна, большая Россия, мы одна — большая семья! В нашем единстве великая сила, нашим единством Отчизна сильна!», — исполняет вокальный коллектив ГУ МВД России по Челябинской области. Автор текста — Александр Жадан, композитор — Игорь Тычин.

— В музыкальной открытке появляются люди в традиционных одеждах разных народов, показаны кадры служебной деятельности полиции, природной красоты Челябинской области и российские монументы воинам-освободителям, — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Ранее южноуральцев с Днем России поздравил губернатор Алексей Текслер. И не один, а с путешественником Федором Конюховым. Видео записали на озере Тургояк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru