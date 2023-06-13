Жителей Челябинска попросили не пугаться звуков взрывов

На предприятии будут с грохотом избавляться от отходов производства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинцы 13 июня могут услышать звуки взрывов. Причина шума — утилизация отходов на одном из городских предприятий. Работы планируют проводить в период с 9:00 до 15:00.

— Просим население не беспокоиться, — обратились к горожанам в региональном ГУ МЧС.

Напомним, на прошлой неделе цистерна взорвалась на заводе в Златоусте. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Двое рабочих погибли, еще один попал в больницу.

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