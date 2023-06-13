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НовостиПроисшествия13 июня 2023 9:16

Не вынесла долгого плача: в Челябинской области будут судить мать, избившую младенца в больнице

В Челябинской области будут судить мать, избившую 11-месячного сына в больнице
Анастасия ТРОФИМОВА
Жительницу Чебаркуля лишили родительских прав

Жительницу Чебаркуля лишили родительских прав

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Чебаркуле в суд передали уголовное дело женщины, которая в больнице побила собственного 11-месячного сына.

Малыша с матерью госпитализировали в конце прошлого года. Вечером ребенок раскапризничался. 27-летняя женщина вышла из себя из-за долгого плача и набросилась на младенца с тумаками. Как выяснили следователи, она не меньше трех раз ударила сына кулаком по голове.

Травмы ребенка позже оценили как вред здоровью средней тяжести.

Увидев избитого малыша, врачи обратились в полицию. Вскоре выяснилось, что в правоохранительных органах знакомы с матерью: она не впервые подняла руку на ребенка.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей и покушении на убийство.

— В ходе следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решением суда она лишена родительских прав, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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