Не вынесла долгого плача: в Челябинской области будут судить мать, избившую младенца в больнице

Жительницу Чебаркуля лишили родительских прав
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Чебаркуле в суд передали уголовное дело женщины, которая в больнице побила собственного 11-месячного сына.
Малыша с матерью госпитализировали в конце прошлого года. Вечером ребенок раскапризничался. 27-летняя женщина вышла из себя из-за долгого плача и набросилась на младенца с тумаками. Как выяснили следователи, она не меньше трех раз ударила сына кулаком по голове.
Травмы ребенка позже оценили как вред здоровью средней тяжести.
Увидев избитого малыша, врачи обратились в полицию. Вскоре выяснилось, что в правоохранительных органах знакомы с матерью: она не впервые подняла руку на ребенка.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей и покушении на убийство.
— В ходе следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решением суда она лишена родительских прав, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
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