Инженера челябинской ОКБ №3 оставили в СИЗО по делу о взятке

Главного инженера больницы и взяткодателя-коммерсанта задержали осенью прошлого года. Фото: СУ СКР по Челябинской области

Челябинский областной суд во вторник, 13 июня, оставил под стражей главного инженера ОКБ №3 Вячеслава Кадочникова. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя и мошенничестве при утилизации и вывозе жидких отходов из больницы.

Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, изменить меру пресечения просила сторона защиты. Адвокат указал на неудовлетворительное состояние здоровья своего подзащитного, а также на его отсутствие намерений скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Однако такие доводы суду показались неубедительными.

— С учетом мнения прокурора областной суд отказал в жалобе стороны защиты, оставив без изменения постановление о продлении меры пресечения. Обвиняемый останется под стражей до 24 июля 2023 года, — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, сотрудники регионального управления ФСБ задержали главного инженера больницы в конце осени прошлого года. По версии следствия, он получил от предпринимателя взятку в размере не менее 2,3 млн рублей. В обмен на деньги обвиняемый завышал в документах объемы услуг по утилизации и вывозу жидких отходов лечебного учреждения. В итоге из бюджета больницы похитили более 8,6 млн рублей. Что касается взяткодателя-бизнесмена, то его тоже задержали сотрудники ФСБ.

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