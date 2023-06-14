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НовостиОбщество14 июня 2023 11:19

В Челябинске будут работать три летних кинотеатра

Горожане смогут посмотреть кино на свежем воздухе
Елена КОЛЧИНА
Фото: администрация Челябинска, парк Гагарина

Фото: администрация Челябинска, парк Гагарина

В Челябинске летом 2023 года будут работать три кинотеатра под открытом небом: в горсаду имени Пушкина, в парке имени Гагарина и в Арт-сквере на набережной Миасса.

В парке имени Гагарина киносеансы будут проходить по субботам. В программе — несколько новинок и советская киноклассика.

В горсаду имени Пушкина в 19:00 по субботам готовятся показывать фильмы 1970-х – 1990-х годов. Первый сеанс состоится 17 июня. В 18:00 начнут показывать фильмы проекта «Незримое кино», а в 19:00 включат «Служебный роман».

В Сквере искусств (он же Арт-сквер) на набережной планируют демонстрировать фильмы каждую пятницу. Первый сеанс начнется в 21:00 16 июня. Челябинцы смогут посмотреть документалку «Братья Елькины».

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