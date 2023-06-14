В Челябинской области 60 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЕГЭ на 100 баллов в Челябинской области сдали 60 выпускников. Такой показатель является рекордным, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на министерство образования и науки региона.

Всего ЕГЭ по русскому языку сдавали более 13,2 тысяч школьников. Такое большое количество экзаменуемых связано с тем, что предмет является обязательным для получения аттестата. Если в прошлом году максимальный балл по русскому языку набрали 60 человек, то в прошлом их было гораздо меньше – 25.

Новые результаты ЕГЭ определили в области первых двухсотбалльников. Всего сейчас их трое.

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