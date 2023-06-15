В парке Пушкина начинает работу кинотеатр под открытым небом

В субботу, 17 июня, в горсаду Пушкина Ретро FM Челябинск запускает традиционный проект «Кинолето». Каждую субботу горожанам будут показывать классику советского кино.

В первый кинопоказ гостей ждет развлекательная программа, призы от радиостанции и партнеров, только лучшие хиты Ретро FM и, конечно же, кинопоказ легендарного «Служебного романа» под открытым небом. Начнется «Кинолето» 17 июня в 19:00.

Киносеансы будут проходить до 26 августа. Список фильмов, которые будут показаны в рамках проекта уже известны:

- 17 июня - «Служебный роман»;

- 24 июня - «Берегись автомобиля»;

- 1 июля - «Старики-разбойники»;

- 8 июля - «Зимний вечер в Гаграх»;

- 15 июля - «Невероятные приключения итальянцев в России»;

- 22 июля - «Карнавальная ночь»;

- 29 июля - «Старый знакомый»;

- 5 августа - «Золотой теленок»;

- 12 августа - «Мимино»;

- 19 августа - «Кин-дза-дза!»;

- 26 августа - «Джентльмены удачи».

Ждем Вас теплыми субботними вечерами на такое же теплое «Кинолето» Ретро FM в горсаду Пушкина!