В парке Пушкина начинает работу кинотеатр под открытым небом

В субботу, 17 июня, в горсаду Пушкина Ретро FM Челябинск запускает традиционный проект «Кинолето». Каждую субботу горожанам будут показывать классику советского кино.
В первый кинопоказ гостей ждет развлекательная программа, призы от радиостанции и партнеров, только лучшие хиты Ретро FM и, конечно же, кинопоказ легендарного «Служебного романа» под открытым небом. Начнется «Кинолето» 17 июня в 19:00.
Киносеансы будут проходить до 26 августа. Список фильмов, которые будут показаны в рамках проекта уже известны:
- 17 июня - «Служебный роман»;
- 24 июня - «Берегись автомобиля»;
- 1 июля - «Старики-разбойники»;
- 8 июля - «Зимний вечер в Гаграх»;
- 15 июля - «Невероятные приключения итальянцев в России»;
- 22 июля - «Карнавальная ночь»;
- 29 июля - «Старый знакомый»;
- 5 августа - «Золотой теленок»;
- 12 августа - «Мимино»;
- 19 августа - «Кин-дза-дза!»;
- 26 августа - «Джентльмены удачи».
Ждем Вас теплыми субботними вечерами на такое же теплое «Кинолето» Ретро FM в горсаду Пушкина!