На Южном Урале пройдет областной Сабантуй

8 июля в деревне Норкино пройдет областной национально-культурный праздник Сабантуй. Представители многих районов Челябинской области покажут свое искусство в больших концертных программах, конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях.

– В прошлом году мы проводили наш областной Сабантуй на аэродроме Калачево и получили рекордное количество гостей праздника, – говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. – В этом году «праздник плуга» пройдет в Аргаяшском районе. Отмечу, что на этой площадке мы уже проводили Сабантуй, поэтому понимаем и саму локацию и то, как грамотно организовать подъездные пути к празднику.

Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у тюркских народов. Это всегда широкие гуляния, где можно показать талант, силу, ловкость. Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом.

Сегодня Сабантуй – открытая площадка для популяризации лучших образцов традиционной национальной культуры тюркских народов. Праздник не только сохраняет национальные традиции народов, но и активно впитывает всё новое, что появляется в спортивном и культурном мире.

Особое место занимают народные делегации республик Татарстан и Башкортостан. Они выставляют целые городки, торговые ряды, привозят с собой концерты лучших артистов, что очень украшает праздник и сближает народы разных республик.

Организаторы праздника: Министерство культуры Челябинской области, Дом дружбы народов Челябинской области, Конгресс татар Челябинской области, «Башкирский Курултай», Администрация Аргаяшского района, при поддержке АНО Татарский национально-культурный центр «Дуслар».

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